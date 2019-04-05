На границе Казахстана и Узбекистана скопилось около 150 грузовых автомашин

В Туркестанской области на таможенном посту «Казыгурт» в последние несколько дней около 150 грузовых автомашин простаивают в очереди на пересечение казахстанско-узбекской границы.

Один из водителей, говоривший на условиях анонимности, сказал, что очередь возникла более недели назад.

Представитель департамента госдоходов Туркестанской области Марат Кулекеев подтвердил, что на таможенном посту «Казыгурт» пропуск автотранспорта осуществляется в замедленном темпе. По его словам, в направлении узбекской стороны границу пересекают около сотни единиц автотранспорта. Около 150 единиц стоят в очереди. Скопление автомашин Кулекеев связывает с ремонтными работами на автодороге на узбекской стороне.