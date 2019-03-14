В Палату предпринимателей Туркестанской области поступило сообщение, что в Сарагашском районе на контрольно–пропускном пункте «Казыгурт» на узбекско-казахской границе не пропускают фуры, которые везут груз из Казахстана.

Водители возмущены, что с начала месяца сотни фур ожидают въезда в Узбекистан. По их словам, своей очереди ждут только фуры из Казахстана.

Эксперты Палаты предпринимателей выехали на границу разобраться с ситуацией и встретились с начальником таможенного поста «Казыгурт» Сундетом Молдашевым.

По словам собеседника, нормативная пропускная способность таможенного поста «Казыгурт» 50 фур в сутки на выезд 50 фур в сутки на въезд.

Между тем, в реальности пропускная способность поста может увеличиться до 100 фур в сутки в одну сторону.

Однако, c 6 по 7 марта на посту «Казыгурт» появились сбои в информационной системе на экспорт. В результате образовалось скопление грузовых автомобилей (свыше 300 фур). Каждый день к границе подъезжает в среднем 30 фур.

В настоящее время на таможенном посту «Казыгурт» работает комиссия с ДГД Туркестанской области, которая по состоянию на 13 марта увеличила пропускную способность до 100 фур в сторону Узбекистана. Так, 12 марта в Узбекистан въехало 97 фур.

По прогнозам комиссии, ситуация будет урегулирована в течение ближайших 2 суток.

«Стало известно, что примерно 80 % грузовых автомобилей везут пиломатериал, который приходит из России по железной дороге, в основном на станцию «Шымкент», который перегружают на фуры и дальше вывозят в Узбекистан. В случае отправление российской стороной пиломатериала на прямую в Узбекистан по железной дороге, будет уменьшение нагрузки на границе», -отметил заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Туркестанской области Жомарт Махмут.