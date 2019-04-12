На Шардаринской ГЭС в Туркестанской области запущен второй гидроагрегат в рамках коренной модернизации станции.

Общая стоимость проекта, в ходе которого предстоит заменить все 4 агрегата, составляет 38 млрд. тенге. Подрядчик проекта – австрийско-германская компания Andtitz Hidro GmbX.

Технологическое оборудование станции эксплуатируется более 50 лет, износ оборудования составил к началу проекта модернизации почти 100 %. Проводимая реконструкция позволит увеличить срок службы гидроэлектростанции до 35-40 лет и повысить надежность ее эксплуатации. Кроме того, проект имеет большое значение для обеспечения электроэнергией энергодефицитной Туркестанской области и повышения эффективности использования водных ресурсов в регионе.

В ходе мероприятия журналистам продемонстрировали все этапы модернизации станции и рассказали о ключевых технологических аспектах реализации проекта.

Представители СМИ ознакомились с работой новых гидроагрегатов станции, процессом демонтажа старого оборудования и строительно-монтажными работами по установке новых агрегатов.