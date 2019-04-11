«Сиди прямо!» «Не сутулься!» «Что ты согнулась в три погибели?» Ну, у кого детство и юность прошли без подобных окриков близких вам людей? С годами выясняется, что эта привычка сутулиться чревата не только внешней несимпатичностью, но и куда более серьезными последствиями для здоровья. Об этих последствиях мы попросили рассказать нейрохирурга отделения нейрохирургии Туркестанской областной клинической больницы Ерика Сопбекова.

— Ерик Калдыбекович, к вам, как нейрохирургу, часто обращаются пациенты с проблемами спины, позвоночника?

— На боли в спине, в пояснично-крестцовой области жалуются в среднем восемь из десяти взрослых человек. Причина подобных жалоб на поверхности. Мы стали меньше двигаться, ходить, мы менее заняты физическим трудом. Больше, да что там больше – часами (!) сидим за компьютером, смартфоном, у телевизора. Нетрудно предугадать, что такой малоподвижный образ жизни, а особенно – длительное нахождение в одном, несменяемом положении тела рано или поздно приведут к плохому кровоснабжению всего позвоночника, межпозвоночных дисков и преждевременному износу тканей.

— Эта болезнь – участь многих современных офисных работников, сотрудников акиматов, банков, фирм… То есть число больных будет расти?!

— Разумеется. Но есть опасность и другого рода – некоторых людей с наступлением весны одолевает настолько сильное трудовое рвение (работа на даче или в палисаднике), что в итоге это приводит к повреждению межпозвонковых дисков, точнее – к грыже.

— Что еще может привести к грыже межпозвонковых дисков?

— Я уже отметил самый важный момент – неправильное распределение физической нагрузки, поднятие тяжести, избыточный вес, малоподвижный образ жизни. Сюда же можно отнести старые, вовремя не пролеченные травмы позвоночника.

— Ерик Калдыбекович, это правда, что межпозвонковая грыжа лечится только оперативным путем?

— Это не совсем так. Она лечится и консервативно, просто такой вид лечения очень длительный и когда нет видимых эффектов, нет улучшения самочувствия, необходимо хирургическое вмешательство.

— Расскажите про ваше отделение, к вам часто привозят экстренных больных?

— Экстренники у нас бывают, но все же редко. Иногда мы вылетаем в районы области по линии санавиации. Большей частью мы выполняем плановые операции. Наше отделение нейрохирургии открылось в ОКБ в 2013 году.

— А это правда, что специалистами вашего отделения освоен весь спектр нейрохирургических операций?

— Да, это так. В нашем отделении нейрохирургии проводятся оперативное лечение заболеваний нервной системы, включая головной мозг, спинной мозг, болезни позвоночного столба. Мои коллеги лечат опухоли, сосудистые патологии головного и спинного мозга, дегенеративные заболевания позвоночника, а также аномалии развития ЦНС.

— Так мы о вас и услышали, как о нейрохирурге, оперирующем грыжи шейного отдела позвоночника по новой методике. Как давно вы проводите такие операции?

— С 2017 года. Этот вид операции называется «Передний парафарингеальный доступ, удаление грыжи дисков, резекция тела позвонков, спондилодез межтеловыми кейджами и сеткой». Оперирую не я один, а вместе с моими коллегами – это заведующий отделением нейрохирургии ОКБ Аскар Бахтияров, Улугбек Расулов, Нурхан Утенов, Асет Кыдыров.

— Готовясь к беседе с вами, прочла о том, что во второй половине XIX века даже после успешных нейрохирургических операций больные умирали из-за инфекционных осложнений. В Википедии приводятся такие сведения: «Показательные операции производились в аудитории на несколько сотен человек. «Хирург оперировал в сюртуке, который … хранился в операционном театре. Он был перепачкан кровью и гноем от прошлых операций. Инструменты лежали на подносе, покрытом зеленым сукном. Когда требовалась лигатура (это нить для перевязки кровеносных сосудов), служитель театра натягивал ее левой рукой, держа другой конец в зубах, натирал воском и передавал хирургу».

Правила антисептики в нейрохирургии стали применяться только во второй половине XIX века. В качестве примера приводилась операционная, из которой убрали… ковер и протерли стены и потолок и это резко повысило выживаемость прооперированных больных.

— Сейчас подобные факты могут вызвать только улыбку. Соблюдение асептики и антисептики в медицине – давно наипервейшая норма. Опыт прошлого любопытен и поучителен – это бесспорно. Иногда сам удивляешься, как они при минимуме средств и возможностей лечили людей?! Они, нейрохирурги прошлого, могли только мечтать о наших современных методах диагностики – компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и других уникальных методах исследования. А для нас это уже стало обыденностью.

— Ерик Калдыбекович, что такое межпозвонковая грыжа, с чего она начинается?

-Это заболевание костно-хрящевой структуры позвоночника человека. Оно не считается отдельным заболеванием, а является осложнением при остеохондрозе.

Представьте свой позвоночник… Ровный, прямой… Со временем и под влиянием нагрузок наши межпозвоночные диски стираются и теряют свою эластичность. По этим причинам защемляются нервы, возникает острая боль. Врач диагностирует у больного остеохондроз.

— А грыжа?

— Иногда диск может выдавиться в просвет позвоночного канала, так образуется грыжа. Чаще всего она встречается в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Реже – в шейном отделе и крайне редко возникает в грудном отделе.

— Что, какие ощущения являются «предвестниками» грыжи шейного позвонка?

— У человека появляются частые головные боли в затылочной области. Беспокоит боль в шее, отдающая в ключицу, руку или под лопатку; возникает онемение рук. Из-за такой постоянной боли нарушается качество жизни.

Как правило, эти симптомы человек обнаруживает сразу после сна. А некоторые больные чувствуют облегчение от приподнятого положения руки. Это связано с уменьшением давления на нерв.

С развитием заболевания эти симптомы усиливаются. Надо не идти, а бежать к врачу. Именно врач, а не тауб (лекарь) или доморощенный «потомственный» костоправ сможет определить локализацию заболевания и его стадию. И назначить план лечения.

Бывает, что к нам приходит «наш» больной, мы видим все его проблемы с позвоночником, объясняем пациенту алгоритм лечения, но… Он предпочитает обратиться к знахаркам. Проходит время и его все равно привозят к нам на инвалидной коляске, в состоянии значительно хуже прежнего и мы уже бессильны помочь…

— Расскажите о профилактике грыжи позвоночника.

— Есть универсальный совет – следование принципам здорового образа жизни. Надо правильно организовать свое рабочее место, к примеру, сверить, на каком уровне (высоте) установлен компьютер.

Еще совет – не перегружайте позвоночник. Допустим, вам надо поднять и перенести тяжесть. Делайте это с прямой спиной. А прежде чем поднять сумку или коробку с пола, надо согнуть колени и присесть. Так нагрузка распределится равномерно и шанс заработать грыжу сойдет к нулю.

Возьмите за правило – сон на твердом, ортопедическом матрасе. Так позвоночник лучше всего отдохнет во время сна. Побалуйте его, он столько вас «носит» по этому свету.

Избегайте переохлаждений тела.

Делайте всей семьей самую обычную утреннюю зарядку. Еще бы я посоветовал установить в офисе учреждения, где вы работаете, а также дома, обыкновенный турник. Когда вы висите на турнике (хотя бы по несколько минут в день) происходит растяжка позвоночника, в результате чего межпозвоночные диски начинают возвращаться в исходное положение.

— Когда принимается решение об операции по поводу межпозвонковой грыжи?

— Только после того, как станет ясно, что консервативное лечение не помогло и болевой синдром не снят. В среднем это занимает несколько недель. Необходимо будет сделать МРТ – с помощью магнитного поля мы получим картинку позвоночника и спинного мозга. При МРТ очень хорошо видны нервы и межпозвонковые диски.

Метод КТ, или компьютерная томография подходит пациентам, которые по каким-либо причинам не могут сделать МРТ. В данном случае мы получаем срезы позвоночника, где можно увидеть наличие грыжи шейного отдела, смещение позвонков, переломы позвоночника. Оцениваем результаты обследования, вместе с пациентом мы обсуждаем возможные исходы операции. И вперед, за здоровьем!

— Нейрохирургия – особенный раздел медицины. Как вы узнаете новое, вы ведь постоянно учитесь. У кого?

— Хирурги нашего отделения периодически ездят на учебу в Федеральные центры нейрохирургии Новосибирска, Тюмени, Краснодара, Москвы. Все мы входим в чат нейрохирургов СНГ. Переписываемся, советуемся, учимся. По возвращении проводим в отделении отчеты, слайд-шоу. Рассказываем об увиденном, узнанном. Предлагаем, что нового можно внедрить у нас в отделении. Работать в таком ритме очень интересно. Особенно, осознавая, что твой труд, твои знания спасли чью-то конкретную жизнь.

Фарида Шарафутдинова