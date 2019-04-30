Об истории Шымкента и его достопримечательностях советского времени рассказывает Агзам Рустемов. Он историк, и знает то, что говорит.

«В 50-е годы этот ресторан назывался «Чимкент», а позже уже «Арал». Старожилы города помнят его.

И я по молодости, в 70-е, захаживал сюда с кентами к приветливой тёте Розе. А с весны до осени можно было расположиться за столиками у Кошкараты, чокаться вкушая шашлык и только здесь приготовляемые пенерли по-гречески. Такой мини-пирог в форме лодочки, а внутри глазунья.

Как ныне узнал форма в виде лодочки – напоминание о ковчеге Ноя, для нас близкая тема – Казыгурт недалече, — начал свой рассказа историк, археолог Агзам Рустемов на своей странице в facebook.

«Ресторан «Арал», сер. 50-х гг. Базарная ул., 7. На пересечении улиц Базарной и Советской, напротив цитадели, на берегу р. Кошкарата. Выстроен в 1953 г. на участке, где издавна было любимое место горожан – чайхана (своеобразный тип общественного здания – «клуба» в регионе). Функциональные характеристики повлияли на особенности объемно-пространственного решения ресторана на основе типологической близости сооружений. Здание одноэтажное, кирпичное, фундамент бутовый, стены расшиты «под шубу». Декор – гипсовая лепнина. Представляет интерес как один из редких примеров использования культурно-бытовой традиции региона в русле классицизирующей направленности архитектуры 50-х гг.

Здание прямоугольное в плане, выходит боковым протяженным фасадом на ул. Базарную. Торцы отмечены эркером (со стороны ул. Токаева ) и портиком главного входа. На восточном фасаде пристроены террасы, ориентированные на зеленую зону у ручья. Данный прием, нарушающий регулярность классической планировочной схемы, связан с регулярной архитектурной традицией взаимосвязи интерьера и экстерьера (принцип перетекающего пространства), что служит смягчению микроклимата за счет сквозного проветривания, близости к воде, зелени.

Главный фасад – симметричная композиция. Ее ось подчеркнута 3-пролетным арочным портиком облегченных пропорций, в лоджии которого находится вход в здание. В пластической обработке фасадов применены детали классической – горизонтальные русты, портик, развитый карниз, акротерии, а также региональной архитектуры – аркада, панно, пилястры, капители, украшенные геометрическим и растительным орнаментами (так называемый «национальный ордер»). Плоскость стены со стороны улицы прорезана окнами с полуциркульным завершением и подоконной полочкой, со стороны двора – простыми прямоугольными окнами.

Внутреннее пространство складывается из прямоугольного в плане, вытянутого вдоль продольной оси зала ресторана с небольшой суфой в торце и примыкающей к нему группы подсобных помещений. Перекрытия железобетонные.

Е. Г. Малиновская. «Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанская область»».