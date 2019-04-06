Шымкентские полицейские отметили праздник Наурыз

6 апреля 2019 года в спортивном комплексе «Динамо» с участием руководства и личного состава Департамента полиции города Шымкент отметили Наурыз.

Поздравил приглашенных гостей и полицейских начальник Департамента полиции города Шымкент полковник полиции Е. Жумаханбетов

Украсил мероприятие концерт воспитанников детского дома № 4, над которыми ДП Шымкента взял шефство. Выступления талантливых детей детского дома подарили собравшимся зрителям хорошее настроение.

Сотрудники полиции соревновались в национальных играх.

Естественно, что в честь Наурыза был накрыт праздничный стол и подано главное блюдо праздника – наурыз коже. А также в завершение праздника гостям и организаторам было представлено выступление подразделения специального назначения «Арлан».