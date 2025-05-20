Водитель в Шымкенте не ушел от преследования полицейских

В соцсетях появилось видео, на котором группа полицейских требует водителя остановиться. Несмотря на неоднократные предупреждения, мужчина пытается скрыться. Чтобы заставить водителя покинуть салон, один из полицейских разбивает окно автомобиля служебной дубинкой.

По данным департамента полиции Шымкента, инцидент произошёл 14 мая на одной из городских улиц. Автомобиль остановили в ходе проверки по заявлению о возможном угоне. В ведомстве сообщили, что водитель не выполнил законные требования полиции, управлял автомобилем без водительского удостоверения и был задержан. В отношении него применены меры административного характера.

«Мужчина проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться, продолжая движение. Тем самым он создал угрозу для жизни и здоровья сотрудников и других участников дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что заявитель — близкий родственник задержанного и претензий к нему не имеет», — прокомментировали инцидент в департаменте полиции Шымкента.