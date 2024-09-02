Чудом избежал смерти: Врачи о состоянии раненного полицейского

Полицейский, которого ранили при несении службы в Шымкенте, буквально чудом избежал смерти и инвалидности.

Острие ножа, которым преступник ранил сотрудника полиции, прошел буквально в нескольких сантиметрах от позвоночника. Об этом рассказали врачи. Сейчас раненый правоохранитель находится в больнице и принимает лечение. Нападавшего задержали.

На этих кадрах 35-летний сотрудник полиции патрулирует пешеходный переход по проспекту Кунаева. 1 сентября полицейские перешли на усиленный режим работы. В какой то момент к сотруднику при исполнении, сзади, исподтишка, подбегает неизвестный и наносит правоохранителю ножевое ранение в поясницу.

Шок, резкая боль и мужчина падает на проезжую часть. На подмогу приходят проезжавшие водителю. Полицейского доставили в больницу с ранением в поясничную область и отправили на операционный стол. Врачи диагностировали повреждение глубоких мышц в области первого поясничного позвонка. Во время операции мышцы восстановили, а кровотечение остановили.

«Сделали компьютерную томографию, повреждения позвонков не выявлено. В данный момент состояние пациента средней степени тяжести, он находится в первом хирургическом отделении, получают антибактериальную, обезболивающую терапию и противостолбнячную сыворотку, он себя неплохо чувствует», — говорит Талгат Шауенов, заведующий приемным отделением клинической больницы №1.

По словам врачей, мужчина чудом избежал серьезных травм. Если бы лезвие ножа вошло на несколько сантиметров левее или правее, повреждение бы затронуло позвоночник и костный мозг. Нападавшего задержали по горячим следам в тот же день.

«Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК “угроза или насильственные действия в отношении представителя власти», — говорит Арман Бейсенбаев, заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента.

Пострадавшего полицейского в ближайшие 4-5 дней выпишут на амбулаторное лечение. Врачи говорят, восстановление не займет много времени и спустя несколько недель мужчина сможет вернуться к службе. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Что подвигло его на нападение пока остается загадкой. По инсайдерской информации, задержанный страдает психическим расстройством и совершил нападения в состоянии невменяемости. Если это официально подтвердят в суде, то подозреваемого в преступлении отправят на принудительное лечение.