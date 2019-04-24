Службой санавиации Минздрава РК за 1 квартал 2019 года оказана помощь более 600 пациентам.

За 1 квартал 2019 года службой санитарной авиации Минздрава РК осуществлено 525 вылетов, где специалистами была оказана медицинская помощь 641 пациентам.

Основными причинами для оказания экстренной медпомощи являются: патологии детского возраста — 24,3%, болезни системы кровообращения — 24,2%, травмы, несчастные случаи и отравления (в том числе, ДТП) – 17,5%, патологии новорожденных — 14%, акушерско-гинекологические патологии – 11,4% и прочие заболевания – 8,6%.

Деятельность санавиации направлена на предоставление своевременной и качественной медпомощи населению, проживающему в отдаленных районах нашей страны. Воздушные суда службы привлекаются в случаях отсутствия медоборудования или специалистов соответствующей квалификации в медорганизации по месту нахождения пациента.

Так, 1 апреля в Мангистауской области санавиацией была оказана помощь женщине, пострадавшей в результате ДТП. Пациентка была успешно транспортирована из Мангистауской областной больницы в городскую больницу №1 г. Нур-Султан для получения необходимого ей специального лечения и комплексной терапии.

Напомним, санитарная авиация привлекается в случаях трудно доступной местности, невозможности оказания медицинских услуг из-за отсутствия медицинского оборудования или квалифицированных специалистов по месту нахождения пациента, оказания медицинской помощи при масштабных происшествиях и ЧС ввиду невозможности осуществить наземную эвакуацию, для транспортировки пациентов в медицинские организации республиканского или городского уровня для дальнейшего лечения, при транспортировке в медицинские организации РК граждан нашей республики и оралманов, находящихся в критическом состоянии в зарубежных клиниках, состояние которых не позволяет транспортировку гражданскими авиарейсами, в случае необходимости доставки квалифицированных специалистов для оказания медицинской помощи.