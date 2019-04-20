В городе Кентау приводят в порядок улицы и проспекты, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, памятники ветеранам.

В парке Кожанова проведена уборка возле стелы «Азалы ана», где выбиты имена ветеранов войны, такая же работа проведена в парке «Горняков». Добровольные помощники приходят в гости к семьям, вдовам ветеранов, чтобы помочь им по хозяйству.

Таким образом у молодежи прививают уважение к старшим, учат с особым почтением относиться к тем, чьими усилиями, жизнями была завоевана победа в Великой Отечественной войне. В вечной памяти должны остаться имена тех героев, что отдали свою жизнь во имя мира на земле.