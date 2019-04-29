Бизнес-встреча под названием «Женщина и бизнес», прошедшая в Мактааральском районе, собрала порядка 100 женщин-предпринимателей.

Форум направлен на стимулирование роста женского предпринимательства, оказание всесторонней поддержки для развития собственного дела.

Перед началом форума была организована выставка мастеров- ремесленников, свою продукцию представили известные и недавно открывшиеся предприятия.

«Мы будем помогать активным женщинам в глубинках начать свое дело, а таких женщин очень много. Если обучить и проконсультировать, то каждая хозяйка могла бы успешно заниматься в сфере предпринимательства. Сегодня мы собрали бизнесвумен со всех сельских округов, чтобы они в свою очередь рассказали и научили других женщин основам бизнеса», — подчеркнула председатель Совета деловых женщин Туркестанской области Салтанат Толегенова.

Вместе с этим, начальник отдела нефинансовой поддержки Палаты предпринимателей Туркестанской области Жанна Тилеубекова ознакомила участников с действующими программами поддержки, которыми может воспользоваться предпринимательское сообщество.

Она рассказала о преимуществах и эффективности программы «Дорожная Карта Бизнеса 2020» в области, подробно остановилась на новой льготной программе поддержки предпринимательства.

На сегодняшний день в области есть 134 тысяч субъектов предпринимательства. Более 30% из них — под руководством бизнес-леди.

Выступая перед участниками форума аким Мактааральского района Бахыт Асанов поблагодарил предпринимательниц за вклад в развитие района и частного предпринимательства и отметил, что форум стал площадкой для обмена опытом и мнениями.

Стоит отметить, в Мактааральском районе активно развивается сфера малого и среднего бизнеса. В районе есть около 10 тысяч предпринимателей. В настоящее время по проекту «Бастау» в первом потоке обучились 45 человека. Более 200 граждан получили поддержку по развитию предпринимательства. В этом году через микрофинансовую организацию «Ырыс» были поданы документы для 158 проектов на 294,340 млн. тенге под 6% на весенний посев урожая, из которых 80% было профинансировано.

В завершение форума были обозначены новые задачи и планы работы, а также аким района совместно с председателем деловых женщин Туркестанской области наградили благодарственными письмами ряд женщин-предпринимателей за весомый вклад в социально-экономическое развитие района.