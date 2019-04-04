Возможность строительства АЭС на территории РК прокомментировали в Министерстве энергетики.

В связи с предложением руководства Российской Федерации по строительству атомной электростанции на территории нашей страны Министерство энергетики Республики Казахстан поясняет следующее.

Согласно проведенной оценке в прогнозном балансе электрической мощности страны к 2030 году ожидается дефицит базовой мощности на юге Казахстана до 2,7 ГВт. В связи с этим рассматривается возможность покрытия дефицита на юге страны путем ввода базовой и маневренной генерации с использованием различных видов топлива и источников энергии, такими как строительства парогазовых, гидро- и атомных станций.

Для уточнения экономических и технических параметров возможной АЭС и выбора реакторной технологии разработан Маркетинговый раздел Технико-экономического обоснования, в котором проводится анализ имеющихся на рынке реакторных технологий поколения III+, а также обмен информацией с поставщиками реакторных технологий из 5 стран, в том числе с госкомпанией Росатом.

Кроме того, потенциальными инвесторами рассматриваются варианты строительства маневренной газовой генерации в южных регионах страны, а также контррегуляторов Шульбинской ГЭС на реке Иртыш и Капшагайской ГЭС на реке Или, даны предложения по строительству новой парогазовой электростанции мощностью порядка 450 МВт на площадке Шымкентской ТЭЦ.

Только после тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов будут определены наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии для производства электрической энергии.

Но в случае выбора АЭС для покрытия дефицита мощностей, в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан решение по строительству АЭС будет приниматься Правительством РК после проведения общественных слушаний и согласования с местными исполнительными органами, на территории которых может быть запланировано строительство АЭС, а также с учетом потребностей в них для решения хозяйственных задач страны, наличия необходимых условий и отсутствия угрозы безопасности.

Таким образом призываем воздержаться от скоропостижных выводов и мнений. На сегодня никаких оснований для беспокойства нет.