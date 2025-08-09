В Казахстане дан старт строительству первой АЭС

Путь к этому дню был долгим, сначала обсуждения, экспертизы, общественные слушания. И вот работы начались.

В селе Улкен прошла церемония, ознаменовавшая старт строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Символично, что в землю опустили капсулу образцами грунта.

Решение о возведении объекта поддержало большинство казахстанцев на республиканском референдуме. Место для строительства утвердили в феврале этого года — Жамбылский район Алматинской области. Инвестиции в проект составят около 14–15 миллиардов долларов. Ещё 1 миллиард направят на развитие социальных проектов.



Алмасдам Саткалиев, председатель агентства по атомной энергии РК: «Более 70 процентов населения страны в прошлом году поддержало данную инициативу на республиканском референдуме. Особенно показателен пример села Улкен: приняли участие 97 процентов жителей и порядка 90 процентов из них высказались “за”, что дало проекту сильный общественный мандат».



Как стало известно, партнёром в реализации проекта выступает российская госкорпорация “Росатом”. По словам главы ведомства Алексея Лихачёва, Казахстан добывает около 40 процентов мирового урана и имеет богатый опыт в атомной сфере.



Алексей Лихачёв, директор госкорпорации «Росатом»: «Мы вышли на площадку и дали старт практическим работам по реализации вдохновляющего проекта — созданию мощной, современной атомной электростанции в Республике Казахстан. Казахстан обладает огромным опытом в атомной сфере и по праву входит в мировую атомную элиту — не только потому, что здесь добывается около 40 процентов всего урана планеты. Ещё с конца 1940-х годов наши народы сотрудничают в области атомной науки и технологий. Именно в Казахстане был создан первый промышленный реактор».



По проекту станция должна стать одной из самых современных энергетических площадок региона и обеспечить страну стабильной мощностью на десятилетия вперёд. На макете уже можно увидеть будущий облик первого атомного гиганта Казахстана. Как эти планы воплотятся в жизнь, это покажет время.