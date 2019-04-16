Руководитель управления здравоохранения Шымкента ознакомился с состоянием детей-сирот в доме малютки.

В свой первый рабочий день новоиспеченный глава управления здравоохранения города Шымкента провел в доме малютки. Руководитель управления Асхан Байдувалиев и заместитель акима города Гульжан Курманбекова посетили специализированный дом ребенка, где ознакомились с состоянием детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей.

Руководитель управления здравоохранения и заместитель акима посетили специальную группу, где осмотрели кабинет лечебной физкультуры, кабинет Монтессори и физиотерапии .

Стоит отметить, что специализированный дом ребенка является объектом учреждения здравоохранения, в котором оказывается медицинская помощь детям-сиротам. Здесь дети находятся от рождения до четырех лет.

В этот Дом малютки отправляют детей Туркестанской области и Шымкента. Это дети-сироты, дети-инвалиды и дети матерей-одиночек, находящихся под стражей.

В Доме ребенка работают врачи, логопеды, массажисты, учитель музыки, психолог, медицинская сестра и няня. Детям оказывают помощь в полном размере.