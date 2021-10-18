В Шымкенте в мусорном баке нашли тело новорожденного.

Мертвого младенца нашли в одном из мусорных контейнеров в Шымкенте. На жуткую находку наткнулись сотрудники коммунальных служб. Рано утром они приехали на улицу Рыскулова убирать мусорные контейнеры рядом с рестораном. Новорожденного, не подающего признаков жизни, обнаружил Ержан Байтасов. Тело младенца было завалено отходами. Мужчина говорит — от шока опешил и даже выбросил пакет с ребенком в мусорную машину.

«Сначала я думал, что это пакет с мясом, открыл, а там ребенок. Я сначала выбросил пакет в машину, а потом до меня дошло, я достал его, в таком шоке был, начал показывать своим коллегам — говорю — смотрите, ребенок. Он был весь синий, на голове была кровь, даже пуповину не обрезали», — рассказал Ержан Байтасов, сотрудник «ЛТД Турмыс».

На место происшествия приехали сотрудники полиции и медики. По словам правоохранителей, признаков насильственной смерти на младенце нет. Как именно умер новорожденный — во время родов или позже, предстоит выяснить судмедэкспертам. В полиции завели уголовное дело.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 уголовного кодекса республики Казахстан — «Убийство матерью новорожденного ребенка». На месте работает следственно-оперативная группа. Иная информация в целях соблюдения и обеспечения тайны следствия разглашению не подлежит», — рассказала Молдир Бекеева, руководитель управления ДП Шымкента.

Сколько времени ребенок пролежал в пакете неизвестно. Мусорные контейнеры комунальщики очищают ежедневно. А значит преступление горе-мать совершила в течение суток. Нам удалось получить запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена рядом. Вот только увидеть, кто именно выбросил пакет с ребенком в контейнер, не удалось. Мусор в этот день выбрасывало много людей.

Бэби-боксов — анонимного пункта приема младенцев в Шымкенте нет. На весь Казахстан бэби-бокс всего один, он расположен в Алматинской области. Вот только детей туда, почти за год с момента его открытия, никто не приносил.

В специализированном Доме ребенка говорят — чаще всего от своих детей отказываются молодые матери, студентки или женщины в тяжелом материальном положении. Беременных принимают в Домах мамы — там им помогают психологи и сопровождают до того как ребенку исполнится год. Помочь могут и в Доме ребенка.

«В октябре был такой случай, женщина выписалась из роддома, в квартире холодно и хозяйка, видимо, не захотела видеть второго ребенка. Молодая женщина зашла к главврачу, тот, по ее заявлению оставил этого ребенка у нас. На данный момент ребенок находится здесь. Но в любой момент она может забрать этого ребенка. Если женщина обратится к нам, мы всегда ей поможем. Для того, чтобы она сдала ребенка по заявлению, нужно только ее заявление и ребенок идет на попечение государства. Не оставляйте, не бросайте детей, приходите к нам мы этих детей примем», — говорит Гульмира Мирюсупова, врач-педиатр специализированного Дома ребёнка Шымкента.

Заявления от матерей принимаются анонимно. Здесь же, в Доме ребенка, как и в роддоме, можно написать заявление на отказ от младенца. В таком случае ему подыщут новую семью. Сейчас в доме ребенка находятся 33 малыша до 4 лет.