За ребенка она просила с потенциальных родителей 7 млн тенге.

Жительницу Толебийского района Туркестанской области арестовали. Но после ее ареста за малышом так никто и не пришел. За две недели, что ребенок находился под присмотром врачей в больнице Туркестана, никто так и не навестил малыша. Он переболел пневмонией, но теперь благодаря усилиям врачей совершенно здоров. Работники управления образования забрали его из больницы и отвезли в Дом малютки Шымкента.

По словам главного специалиста отдела развития человеческого потенциала Жансаи Орынбасаровой, «есть специальное постановление, чтобы определить ребенка. Родственники его не пришли за ним. Поэтому мы приняли решение определить малыша в специализированный Дом малютки».

Напомним, что довести сделку купили-продажи ребенка до конца помешала юрист, которая принимала участие в нотариальном оформлении документов. Она отговаривала мать от опрометчивого шага, но, поняв всю тщетность уговоров, обратилась в полицию. Сделка не состоялась, правоохранители задержали мать — продавщицу живым товаром. В отношении нее заведено уголовное дело по статье 135, части 2. Женщине грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.