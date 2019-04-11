В Шымкенте повысят заработную плату 10 тысячам медработников.

С 1 июня текущего года повысится зарплата наиболее востребованных специалистов. Это около 10 тысяч медицинских работников в Шымкенте. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения РК Ляззат Актаева на встрече с врачами Шымкента.

Начиная с 1 июня текущего года, будет повышена заработная плата наиболее востребованным специалистам. В результате больше станут получать за свой труд 29 тысяч врачей, 90 тысяч средних работников, около 60 тысяч младших работников. В Шымкенте будут увеличены зарплаты 10 тысячам медицинских работников.

Средняя заработная плата врачей увеличится до 146 тыс. тенге, среднего персонала-до 99 тыс., младшего персонала-до 63 тыс. тенге. На реализацию этого в текущем году из республиканского бюджета дополнительно выделено 1 млрд 800 млн тенге», — сказал вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Кроме того, в целях развития инфраструктуры в городе и селе, повышения доступности амбулаторной помощи до 2021 года планируется строительство 595 объектов первичной медико-санитарной службы. Из них 18 — в городе, остальные-в селе.

«К 2021 году села будут обеспечены первичной медико-санитарной помощью на 100%. В городе Шымкент будет построено 15 объектов. Они оказывают первичную медико-санитарную помощь. Кроме того, в регионе будет построено 10 больниц. Для этого из республиканского бюджета будет выделено 120 млрд тенге», — сказала Ляззат Актаева.

Объем финансирования общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи увеличится на 20%. В их числе закуп вакцин, увеличение видов скрининга.