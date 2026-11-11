В Шымкенте ещё 56 семей получили ключи от новых квартир

В Шымкенте 56 семей стали новосёлами. Ключи от квартир получили жители, состоящие в очереди на жильё. Новые квартиры расположены в микрорайонах Асар-2, Бозарык и Туран.

Среди получателей жилья — многодетные и неполные семьи, люди с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, дети-сироты и государственные служащие.

Распределение квартир проводится в рамках государственных программ жилищной поддержки при участии АО «Отбасы банк». Для очередников предусмотрены два механизма обеспечения жильём: приобретение квартиры в кредит и получение арендного жилья с возможностью последующего выкупа.

Некоторые семьи ждали квартиры более десяти лет

Для многих новосёлов получение ключей стало долгожданным событием. Жительница Шымкента Айгуль Калдыбаева рассказала, что состояла в жилищной очереди с 2016 года.

«Я ждала эту квартиру с 2016 года. Получаю жильё по инвалидности. Очень рада, что наконец-то стала обладательницей собственной квартиры. Даже сейчас испытываю сильное волнение», — поделилась женщина.

Ещё одна новосёлка, Алия Жакыпова, самостоятельно воспитывает ребёнка. На жилищный учёт она встала в 2015 году и ожидала получения квартиры почти 11 лет.

«Я мать-одиночка. Квартиру получаю по инвалидности. На жилищную очередь встала в 2015 году. Почти 11 лет ждала этого жилья», — рассказала жительница города.

В очереди на жильё состоят почти 99 тысяч жителей Шымкента

По информации городского управления жилья, в Шымкенте продолжается распределение квартир среди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщил начальник отдела управления жилья Шымкента Саят Исабеков, в настоящее время в жилищной очереди зарегистрированы 98 693 человека.

«До конца 2026 года мы планируем предоставить очередникам 7 482 квартиры. Из них 3 736 — арендные, ещё 3 746 — кредитные», — отметил Саят Исабеков.

Таким образом, жилищная программа предусматривает как предоставление арендных квартир, так и возможность приобретения жилья через кредитные механизмы.

В городском управлении жилья сообщили, что распределение квартир продолжится до конца года в соответствии с утверждёнными планами и действующими программами государственной поддержки.

Обеспечение жильём социально уязвимых категорий населения остаётся одним из важных направлений работы городских властей.