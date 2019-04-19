В Шымкенте с начала года произошло 45 пожаров, в которых погибли 3 человека.

Одна из причин происшествий и последовавших трагедий — неосведомлённость населения о том, как действовать в случае опасности, говорят пожарные. И призывают население города изучать правила противопожарной безопасности, чтобы убересь себя и своих родных от беды.

13-летний Бахытжан Беркимбай точно знает, что нужно делать при пожаре. Во время одного из таких огненных происшествий он спас из пламени двух детей.

С тех пор мечтает, что когда вырастит, станет пожарным.



Бахытжан Беркимбай:»После того случая я захотел стать пожарным. Хочу здесь работать. Теперь у меня есть цель в жизни, я буду спасать людей».



Сами пожарные говорят, что безопасность горожан в их собственных руках. Чтобы успешно противостоять огненной стихии спасатели советуют жителям города соблюдать правила противопожарной безопасности, а если все-таки беда случилась, запомнить что нужно делать, чтобы спасти себя и своих родных.



Рассказывает Нуржигит Сейдуллаев:» В случае пожара в первую очередь необходимо вывести людей из горящего помещения в безопасное место. Затем отключить электроприборы, так как вода, которая используется при тушении огня, является сильным проводником тока. Затем нужно выключить газ и вызывать пожарных».



С начала этого года на территории Шымкента произошло 45 пожаров. Благодаря оперативным действиям спасателей из огня удалось спасти 2-х человек и эвакуировать 8 горожан. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. В огне с начала года погибли три человека. А с приближением лета пожароопасность значительно возрастает.



Азиз Сайыпов, начальник центра оперативного управления СПТ и АСР ДЧС г. Шымкента:»В летний период резко возрастает число тревожных вызовов. В день по городу бригады совершают от 40 до 45 выездов. В зимний период в 4 раза меньше вызовов, от 10 до 12. В зимний и осенний период число вызовов меньше всего. Регистрируется всего 4-5 в день».



Всего же сегодня в миллионном Шымкенте насчитывается 9 пожарных частей, в которых службу несут 717 человек. Но город разрастается и так же растёт необходимость в усилении противопожарной службы.