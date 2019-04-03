Новая школа откроется в Шымкенте.

Совсем скоро в микрорайоне Мирас по улице Жибек Жолы откроется новая школа на 1180 мест. Отметим, что раньше на этом месте стояла находившаяся в аварийном состоянии саманная школа. Впоследствии она была снесена. А местным ребятам построили новую школу, но уже в другом месте, и добираться до нее для многих жителей Мираса было далековато.

Теперь ситуация изменится – уже 1 сентября дети смогут пойти в совершенно новую школу в удобном для себя месте. За ее строительство взялся предприниматель Низамхан Сулайманов, известный строительством нескольких детских садов и школ в Сайраме. А земельный участок под новую школу выделила Социально-предпринимательская корпорация «Shymkent».

Школа будет оснащена всем необходимым для учебы: помимо классов и столовой на 400 мест в ней будет спортзал, зал для гимнастики, зал для занятия шахматами, 3 компьютерных класса, лингафонный кабинет и медпункт.