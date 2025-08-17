Жители в мкр Мирас устали от бездорожья на своей улице

В микрорайоне Мирас почти всё красиво и удобно: асфальт проложен, канализация работает, соседи довольны. Почти всё… кроме одной улицы.

Жители улицы Дербес уже несколько лет смотрят на благоустроенные дороги вокруг и думают, почему именно их оставили без элементарных удобств?!

В Мирасе благоустройство идёт полным ходом: свежий асфальт, новые канализационные трубы. Но улица Дербес, похоже, в этот список не попала, жалуются жители. Ни асфальта, ни канализации. Люди говорят: все вокруг получили цивилизацию, а они — зону ожидания.

Иматбек Рыстанбеков, житель улицы Дербес: «Столько лет живём тут. Газ и воду сами проводили. Канализацию ждём уже два года. Соседние улицы заасфальтировали, трубы проложили, а нас как будто вычеркнули. Мы бы сами дорогу сделали, да ждём, когда канализацию проведут. Столько раз обещали… а в итоге — сами видите».

Проект благоустройства утвердили ещё в 2019-м, говорят в акимате. Дербес — центральная улица с множеством коммуникаций. Но именно здесь, по словам специалистов, важно просчитать уклон канализации, чтобы всё работало как надо. Из-за ошибок в проекте работы затянулись и жители получили вечный ремонт.

Олжас Толен, руководитель отдела водоснабжения: «Вопрос прорабатывается с привлечением специалистов, авторского надзора и подрядчиков. Совещания проводились. До конца года планируем полностью завершить работы и сдать в эксплуатацию».

В управлении транспорта и автодорог успокаивают: асфальт на улице Дербес появится уже в сентябре, но только после окончания всех монтажных работ:

— В настоящее время работы по укладке асфальтового покрытия на улице Дербес запланированы на сентябрь. Однако перед этим необходимо завершить все монтажные работы инженерных коммуникаций. После этого асфальтирование будет выполнено по установленному порядку и в несколько этапов.

Чиновники обещают, что в ближайшие месяцы улицу Дербес благоустроят. Жители надеются, что в этот раз им достанется не только обещание, но и долгожданный асфальт под окнами.