В Туркестанской области заново  сформируют 11 управлений.

Такое решение принято на очередной XXXVII сессии областного маслихата, где были рассмотрены вопросы утверждения схемы управления Туркестанской области.

Согласно решению, управление экономики и бюджетного планирования реорганизовано в управление стратегий и экономического развития, управление финансов — в управление финансов и государственных активов. А также три управления — внутренней политики и по делам религий и по делам семьи, детей и молодежи — стало одним — управлением общественного развития. Кроме этого, управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития разделено на две структуры — управление предпринимательства и торговли и управление инвестиций и экспорта, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Помимо этого, управление образования стало управлением развития человеческих ресурсов, управление культуры и развития языков — управлением культуры, управление здравоохранения — управлением общественного здоровья, управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов — управлением цифровизации, оказания государственных услуг и архивов, а управление туризма и внешних связей — управлением туризма.

Структура остальных 13-ти управлений осталась прежней. Всего же областной акимат будет включать в себя 23 подведомственных управления.