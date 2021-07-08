Распоряжением акима Туркестанской области Кайрат Азимов назначен руководителем Управления инвестиции и экспорта Туркестанской области.

Кайрат Азимов родился 1986 году в селе Шолак-Курган Созакского района Туркестанской области. Образование высшее, окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая, специальность — Экономика, а также Дипломатическую академию МИД РФ, специальность — магистр международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 2008-2010 годах исполняющим обязанности атташе Министерства иностранных дел РК. С 2011 по 2017 годы работал секретарем Посольства РК в Российской Федерации, с 2015 по 2017 годы работал секретарем генерального консульства РК в г. Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, с 2018 по 2019 годы — президентом казахстанского благотворительного фонда «УАҚЫП» в г. Астана, с 2020 года — заместителем руководителя управления культуры и спорта г. Нур-Султан, с 2021 года — заместителем акима района г. Нур-Султан.