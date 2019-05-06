Акция «Ночь в музее» прошла по всему миру. В эту ночь все желающие, с фонариками и свечами, могли посетить ночные экскурсии по музеям. Уже девятый год ночная акция проводится и в историко-краеведческом музее юга. В этом году она собрала порядка шести тысяч человек.

В полной темноте, со свечами в руках посетители историко-краеведческого музея с интересом рассматривают экспонаты. Некоторые здесь впервые. Другие бывали днем, но признаются, провести «Ночь в музее» гораздо интереснее.

«Необычно, конечно отличается от того что днем, днем нет такого антуража, а здесь какая то мистика присутствует. Ночная атмосфера дает какую-то загадку музею что-ли», — говорят посетители.

Именно в эту ночь музей становится особенным местом встреч для людей разных возрастов и интересов. Под покровом темноты страницы истории и культуры открываются для посетителей совершенно по-новому. Ночью музей преображается. В тусклом свете свечи, в полной тишине хочется прислушиваться к голосу экскурсовода и периодически оглядываться по сторонам. Вдруг фильм не врал и экспонаты с минуты на минуту готовятся ожить.

Акция «Ночь в музее» очень популярна в мире. 18 мая в мире празднуют международный день музеев и таким необычным способом работники галереи древностей отмечают свой профессиональный праздник. Гульзира Омар уже несколько лет проводит этой день да и ночь на работе. Экскурсовод признается — горящие жаждой познания глаза посетителей узнать что-то новое о своей истории и культуре, того стоят.

«Людям нравится первый этаж — зал археологии и природы и зал этнографии. В первом можно узнать древнюю историю, каждый период который был в истории. А во втором люди могут познакомиться с традициями и обычаями казахского народа. Ночь музеев наверное всем нравится, потому что ночью посещают музей очень много людей. Особенно им нравится экскурсия при свечах это как бы манит людей это необыкновенная экскурсия», — рассказала экскурсовод.

В историко-краеведческом музее области хранится больше 100 тысяч экспонатов, все они представлены в 5 экспозиционных залах. За целый день акции «Ночь в музее» его посетили порядка шести тысяч людей.

Анастасия Новикова