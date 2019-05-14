День Победы 9 Мая – праздник и светлый, и грустный одновременно. Наш народ одержал победу, наша армия освободила страну. Но далась победа дорогой ценой – ценой миллионов жизней, ценой миллионов искалеченных судеб. Поблагодарить сегодня ветеранов – живых и почивших за их подвиг – самое малое, что мы можем сделать.

Мы должны помнить тех, благодаря кому теперь мы живем в этом мире. Это поможет нам усвоить горький урок истории и никогда не повторять его.

Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину нарушило мирный труд советского народа и, естественно, задержало темпы дальнейшего развития гражданской авиации.

В первые дни Великой Отечественной войны значительная часть личного состава авиаторов Чимкента со своими самолетами вылетела на фронт. В авиаотряде осталось лишь два самолета ПО-2 из 35.

На аэродроме также базировалась учебная эскадрилья, созданная в 1940 году в составе 15 самолетов ПО-2. Эта эскадрилья ковала кадры летчиков ВВС.

Аэродром Чимкента размещался на территории, ставшей в настоящее время центром города. Это площадь Аль-Фараби, территория областного драмтеатра, гостиницы «Шымкент», центральной поликлиники.

В числе закончивших курсы были и чимкентские курсанты: Павел Маркович Бойко, Александр Львович Блох, Евгений Николаевич Тарасов, Николай Павлович Гаврилов.

Гражданские самолеты доставляли на передовые линии и партизанам боеприпасы, обеспечивали надежную радиосвязь командования фронтов и соединений с войсковыми частями, перевозили стратегическое сырье, материалы, детали для тыловых заводов, работавших на оборону. Всего за время Отечественной войны подразделения гражданской авиации налетали 1200 часов, перевезли 145 тысяч тонн стратегических грузов, не считая продовольствие и медикаменты.

Чимкентский авиаотряд достойно выполнил свой долг на фронтах Великой Отечественной войны. За проявленное мужество и героизм многие летчики и авиатехники награждены орденами и медалями СССР. Это пилоты: Мотин, Карпунин, Самсонов, Гончаров, Лубенский, авиационные техники: Куриленко, Чемерис, Бекетов и многие другие.

Осенью 1941 года в Чимкент была эвакуирована Чугуевская военная авиационная школа из украинского города Чугуево, что под Харьковым. Об этом периоде имеются воспоминания дважды Героя Советского Союза летчика ВВС С. Грицевца, летчика ВВС Александра Федоровича Хайла, летчика ВВС полковника Павла Щербины.

Семь эскадрилий этой школы разместились на аэродромах вокруг Чимкента в радиусе 150 км: возле Чимкентского свинцового завода, в Туркестане, Арыси, Манкенте, Сайраме, у станции Бадам и одна в селе Голочаевка возле Джамбула.

К декабрю 1941 года в Чимкенте был сформирован 728-й истребительно-авиационный полк. За 3 года и 8 месяцев пребывания в Чимкентской области школа подготовила для фронта 2515 летчиков-истребителей. Школе было выделено 22 самолета. Курсантов обучали и тренировали на самолетах И-16, УТ-2, УТИ-4, У-2. В числе инструкторов у курсантов был летчик сержант Иван Никитович Кожедуб, позже трижды Герой Советского Союза, на счету которого 64 сбитых вражеских самолета. Он служил в Манкенте. Более 160 летчиков школы, включая инструкторский состав, были удостоены звания Героя Советского Союза. В их числе Герои Советского Союза А. Е. Боровых, А. А. Ворожейкин, А. М. Голубев, А. Х. Клубев, В. Д. Лавриненков, В. Н. Попков, В. В. Сенько – дважды Герой Советского Союза. 30 летчиков применили таран, 11 повторили подвиг Гастелло. В честь пребывания в годы войны Чугуевской авиашколы в Чимкенте в августе 1975 года был установлен Памятник авиаторам, воевавшим в Великой Отечественной войне. На торжественном открытии памятника в Чимкенте присутствовал маршал авиации Иван Кожедуб. Маршал запечатлен на фото с авиаторами в аэропорту города Чимкента во главе с командиром авиаотряда Г. Н. Каплун.

Памятник в виде военного самолета был установлен в Чимкенте на проспекте Юбилейный на нынешней площади Ордабасы. В настоящее время памятник воевавшим авиаторам перенесли в парк имени Абая, он стал частью Мемориала Славы.

От всей души поздравляю с праздником День Победы ветеранов войны, ветеранов труда, всех авиаторов Казахстана. Желаю здоровья, счастья, процветания и мирного неба над головой.

Подготовил Бимахан Аринов,

ветеран авиации Шымкентского авиаотряда,

отличник АЭРОФЛОТА