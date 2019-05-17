Медики рассказали, в каких случаях стоит обратить внимание на постоянные позывы к зевоте и обратиться к врачам.
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- Если вместе с постоянной зевотой вы страдаете от онемения конечностей, есть трудности с вестибулярным аппаратом, осложнение зрения, то это может говорить о развитии рассеянного склероза.
- Ваш день начинается с зевоты и хронической вялости, совершенно нет аппетита либо даже тошнит – очень возможно, что вам стоит исследовать свою печень.
- Постоянная зевота может говорить о перебоях в сердце. Если к постоянным зевкам добавляются неровное дыхание, тошнота, боли в груди, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.
- Увеличение температуры вместе с зевотой, изменение речи и слабость конечностей могут говорить об инсульте.
- Частая зевота также может говорить об увеличении уровня гормона кортизола, избыточность которого вызывает мигрени, одышку и аритмию.