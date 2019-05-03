Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область, осмотрел участки дорог и пунктов пропуска «Жибек жолы» и «Конысбай».

В Казахстане существует всего 8 пунктов пропуска на казахстанско-узбекской государственной границе, из них 6 пунктов (Жибек жолы, Б.Конысбаев, Атамекен, Тажен, Сырдарья, Целинный) находятся на автодороге республиканского значения и 2 пункта пропуска (Қазыгурт, Капланбек) на автодорогах местного значения.

В 2017 году была полностью завершена реконструкция подъездной автодороги к пункту пропуска «Жибек жолы», с расширением проезжей части до 6-ти полос. Также, в 2017 году в рамках среднего ремонта отремонтирована подъездная автодорога к пункту пропуска протяженностью 14 км, в том числе с расширением подхода к пункту (500 м) до 4-х полос, сообщает пресс-служба МИИР РК. На сегодняшний день подъездные автодороги к обоим пунктам пропуска находятся в хорошем состоянии.

В рамках концессионного проекта по строительству обходов городов Шымкент и Сарыагаш планируется реконструкция подъездной автодороги с переводом в I-техническую категорию.

Также во время визита в Туркестанскую область Берик Камалиев посетил участок «Шымкент-граница Жамбылской области», являющийся частью автодорожного коридора «Западная Европа – Западный Китай». По результатам осмотра участка было проведено совещание с участием подрядной организации ОАО «Evrascon» и инженерной службой «Temelsu/Consalt Ltd», на котором им было поручено ускорить работы по строительству тоннеля, а также взять на контроль качество строительных работ.