Город Кентау в советское время гремел на всю республику — ударное производство, заводы, обеспечивавшие работой местное население, благополучная жизнь. Писатель Мухтар Ауезов называл Кентау раем на земле.

История процветания города закончилась практически сразу после развала СССР. Сейчас в Кентау безработица и отсутствие нормальных условий для работы и жизни. Местные власти намерены вернуть городу былую славу и уже начали работы по возрождению Кентау.

Во времена СССР, как говорят старожилы Кентау, городскую экономику напрямую контролировали из Москвы. После развала союза, город встал. Люди начали покидать свои дома. Кентау выжил, но проблемы в городе остались, причем значительные.

К примеру, по улице Кунаева, а местные жители называют ее центральной, потому что она выходит на главную площадь. По Кунаева дома построены еще в 50-х годах, когда-то здесь квартиры выдавали очередникам, труженикам разных профессий. Сегодня здесь дома полупустые, хозяева свое жилье либо сдают в аренду, либо просто его закрывают.

Новый глава города уверяет, что знает практически каждый закоулок. Даурен Махажанов родился и вырос в Кентау, много лет проработал в других регионах Казахстана, но недавно вернулся в свой родной город. О проблемах знает не по наслышке Аким признается, что будет сложно вернуть Кентау прежний статус.

«Первая задача привлечь инвесторов, чтоб работа была у населения. Я понимаю, что мы не сможем открыть второй Ачполиметалл, но хоть что-то. Второе, упор будет сделан на благоустройство. Ужасное тут состояние, благоустраивать нужно город. Озеленение тоже нужно проводить. Я надеюсь в ближайшие годы мы это сделаем все», — уверяет Даурен Махажанов, аким г. Кентау.

Глава города обещает возродить Кентау. Планирует привлекать инвесторов, создавать условия, чтоб в город возвращались люди для того, чтобы жить и работать. В ответ на вопрос, а вернулись бы вы в нынешний Кентау простым жителем, Даурен Махажанов цитирует известную фразу.

«Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Я понимаю, если вернуться сюда и открыть какое-то дело, ну вот я акимом стал. Здесь надо смотреть, ситуация нестандартная, немного авантюризмом отдает», — говорит Даурен Махажанов аким г. Кентау.

Жители Кентау готовы ждать позитивных перемен в городе. Главное, чтоб они не остались всего лишь обещаниями. В город планируют привлекать предпринимателей и создавать условия для развития их бизнеса. Инвестиции — это то, в чем нуждается любой развивающийся город.

К тому же, таким образом можно бороться и с безработицей, из-за которой многие трудоспособные жители уехали на заработки в крупные города. Как сообщил аким Кентау, скоро общественности будет представлен новый план развития города.

Шуддин Саидов