В ЦИК рассказали о правилах предвыборной агитации, передает Tengrinews.kz. Как отметил заместитель председателя Центризбиркома, законом предусмотрены категории субъектов, которым запрещается проводить предвыборную агитацию.

«К ним относятся: государственные органы, органы местного самоуправления, а также их должностные лица при исполнении служебных обязанностей. Военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьи; члены избирательных комиссий; религиозные объединения; иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица и международные организации», — перечислил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Как отметили в ведомстве, агитация проводится тремя способами: через СМИ, путем проведения публичных предвыборных мероприятий, встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. А также путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных агитматериалов.

По официальным данным, опрос общественного мнения вправе проводить только юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения. Данные организации должны предварительно уведомить об этом ЦИК.

Также в Центризбиркоме напомнили о запрете на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Эти правила по заявлению ЦИК распространяются теперь и на Интернет.

«Правом проведения опросов наделены только юридические лица, физические лица таким правом не располагают. Хотя в отдельных СМИ наблюдается, как физлица проводят такие опросы. По ним также будет ставиться вопрос о привлечении к административной ответственности. Кроме того, запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении для голосования. Нарушение данных требований влечет ответственность по статье 120 КоАП. Поэтому Генпрокуратура призывает всех физических и юридических лиц, СМИ не допускать нарушения выборного процесса», — заявил в ходе заседания ЦИК заместитель генерального прокурора Булат Дембаев.

Выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.