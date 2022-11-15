Call-центры на время выборов президента запустят в 4 районах Шымкента

В это воскресенье 20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента РК. К значимой для страны политическому мероприятию избирательные участки и комиссии готовятся тщательно.

О том что делать, тем кто не прописан, и как он должен проголосовать, читайте далее.

К предстоящим внеочередным президентским выборам Шымкент готов, уверяет председатель городской избирательной комиссии Кайырбек Кунанбаев. Подготовлены паспорта участков, ящики для бюллетеней, кабины для голосования. В 293 избирательных участках смогут проголосовать люди с инвалидностью. Всего в Шымкенте право голоса имеют 634 тысячи 818 человек.

«18 числа (ноября прим. ред.) будем раздавать все имеющиеся бюллетени. Сначала в районные центральные избирательные комиссии, они в свою очередь участковым комиссиям будут раздавать 18 ноября», — рассказал Кайырбек Кунанбаев, председатель избирательной комиссии г.Шымкента.

231-ый избирательный участок располагается в здании дворца Туркестан. Председатель избирательной комиссии говорит: для проведения выборов всё готово. Работа ведётся согласно календарному плану «Закона о выборах».

«К нам относятся Кайтпас, Нурсат, улицы Ахметбекова, Акынова, проспект Назарбаева и улицы Байтерек. У нас на участке 2 тысячи 888 человек, они имеют права голоса. Всем им мы раздали пригласительные, Ждем бюллетени», — говорит Ерлан Бейбитбай, председатель участковой избирательной комиссии №231 г. Шымкента

Чтобы выборы прошли в рамках Закона все 2 тысячи 700 членов комиссии прошли обучение. Из них 2 тысячи 582 прошли тестирование онлайн и получили сертификаты. Для председателей участковых избирательных комиссий пройдет обучающий семинар.

«Жители, которые нигде не проживают и не прописаны, у нас в городе открыты 20 участков. Туда может любой не прописанный человек прийти, написать заявление, там будут люди из ЦОНа. На основе заявления их пропишут, дадут бюллетень и он сможет отдать свой голос», -говорит Кайырбек Кунанбаев, председатель избирательной комиссии г.Шымкента.

По вопросам проведения президентских выборов, готовы ответить специалисты колл-центров четырех районов Шымкента по следующим номерам телефонов:

Абайский район 8/7252/ 39-02-00

Аль-Фарабийский район 8/7252/ 39-02-01

Енбекшинский район 8/7252/ 4330-05, 8 771 620 81 65

Каратауский район 8/7252/77-46-06

20-го ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Зарегистрированы шесть кандидатов. По календарному плану они проводят агитационную работу среди избирателей. В городской избирательной комиссии говорят, шымкентцы обещают проявить активность, прийти на выборы и отдать свои голоса.