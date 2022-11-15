О бесплатном проезде в общественном транспорте Шымкента сообщил избирком

В день выборов Президента РК, которые пройдут 20 ноября, проезд в автобусах Шымкента будет бесплатным, передает OTYRAR.

В эфире программы «Народ и Власть», об этом сообщил председатель шымкентской городской избирательной комиссии Каирбек Кунанбаев.

«Проезд будет бесплатным в этот день, каждый сможет проехать на автобусе и отдать свой голос», — сказал глава местного ТИКа.

Каирбек Кунанбаев пояснил, что отдать свой голос гражданин Казахстана сможет только на том участке, по которому он прописан, а те кто не имеют прописки тоже смогут отдать голос, им нужно будет предъявить удостоверение личности.

«Если у человека по разным причинам нет прописки, его на один день пропишут к участку, после чего он сможет отдать голос. На каждом участке будут работать сотрудники ЦОНа», — сказал Каирбек Кунанбаев.

Выборы Президента РК начнутся 20 ноября в 07:00, а завершатся в 20:00 того же дня.