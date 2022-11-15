О бесплатном проезде в общественном транспорте Шымкента сообщил избирком

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Шуддин Саидов
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автобусы

В день выборов Президента РК, которые пройдут 20 ноября, проезд в автобусах Шымкента будет бесплатным, передает OTYRAR.

В эфире программы «Народ и Власть», об этом сообщил председатель шымкентской городской избирательной комиссии Каирбек Кунанбаев.

«Проезд будет бесплатным в этот день, каждый сможет проехать на автобусе и отдать свой голос», — сказал глава местного ТИКа.

Каирбек Кунанбаев
Председатель Шымкентской городской избирательной комиссии Каирбек Кунанбаев.

Каирбек Кунанбаев пояснил, что отдать свой голос гражданин Казахстана сможет только на том участке, по которому он прописан, а те кто не имеют прописки тоже смогут отдать голос, им нужно будет предъявить удостоверение личности.

«Если у человека по разным причинам нет прописки, его на один день пропишут к участку, после чего он сможет отдать голос. На каждом участке будут работать сотрудники ЦОНа», — сказал Каирбек Кунанбаев.

Выборы Президента РК начнутся 20 ноября в 07:00, а завершатся в 20:00 того же дня.

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