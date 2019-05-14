Впервые в Казахстане для врачей Туркестанской области мастер — класс по оказанию неотложной помощи при критических случаях провел один из лучших тренеров из США.

По приглашению руководителя управления здравоохранения Туркестанской области Мукана Егизбаева в Туркестанскую область прибыл Ричард Чарльз (Richard Charles Wilkinson), дипломированный специалист, магистр из штата Алабама, профессионал в области неотложной медицинской помощи, усовершенствованной и тактической неотложной медицинской помощи.

В поликлинике города Туркестан проходит мастер — класс по американской технологии по теме BLS,ALSD. Уникальную возможность получили фельдшера, медсестеры, реаниматологи и ВОП врачи Туркестанской области.

Знаменитый врач пришел не с пустыми руками, для местных врачей иностранный гость привез в подарок разные медицинские муляжи, которые после завершение занятие останутся для дальнейшего использование для ПМСП города Туркестан.

— На сегодня именно оказание первой медицинской помощи имеет главную роль в спасение человеческой жизни. Наших медиков будут обучать этой технологии по последним международным стандартам.

Этим самым профессиональный уровень наших врачей по оказанию неотложной помощи при критических случаях станет еще лучше. Именно этого и добивается наш руководитель Мукан Кенесбекович Егизбаев, рассказывает главный врач поликлиники города Туркестан Жанар Оспанова.

Ричард Чарльз — фельдшер, реаниматолог, инструктор и тренер международного уровня, работает в корпорации медицинской помощи в штате Алабама. За более 22 лет доктор проводит мастер-классы за пределами США.

-В Казахстан я приехал первый раз. Город Туркестан мне очень понравился своими историческими памятниками. Вам крупно повезло, что можете ощутить дух предков живя в таком замечательном регионе. Меня порадовал профессионализм ваших врачей. Моя цель — побольше обучить курсантов, чтобы спасти больше жизней, говорит тренер из США Ричард Чарльз.