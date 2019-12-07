30 ноября 2019 года в жилом массиве Бадам-1 по улице Ирискулова двое жителей из хулиганских побуждений повредили муляж патрульной полицейской автомашины, установленный вдоль дороги.

Нарушители были задержаны сотрудниками полиции, ведется досудебное расследование по статье 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (хулиганство).

Сотрудники Управления административной полиции и Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкент провели профилактическую беседу с населением указанного населенного пункта по недопущению впредь подобных ситуаций, сообщили в ДП Шымкента.