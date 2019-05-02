В этом году мусульманский пост продлится 30 дней. Ночь предопределения – Қадір түні– ожидается с 31 мая на 1 июня, сообщили в отделе шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

5 июня – первый день Ораза-айта.

Минимальный размер пітір садақа (пожертвование) в этом году определен в 300 теңге. При желании и возможности можно давать больше.

Каждый раз, готовя материал на тему Оразы, мы публиковали правила поста, кому можно не соблюдать пост, какие действия могут его нарушить. В этот раз мы решили поступить иначе. Почему этот месяц у мусульман всего мира называется Рамазан или Рамадан и почему он считается самым священным? На этот вопрос, думаем, лучше всего ответит отрывок из книги «Жизнь Мухаммеда» В. Панова и Ю. Бахтина.

«Месяц рамадан 920 года эры Селевкидов, что соответствует 610 году принятого нами летосчисления, Мухаммед проводил, как обычно, в полюбившемся ему одиночестве на горе Хира, лишь изредка возвращаясь в Мекку, чтобы запастись водой и пищей.

День за днем и ночь за ночью проходили в молитвах, размышлениях и созерцании, не приносивших ничего нового и неожиданного, пока не наступила ночь 24-го числа месяца рамадана. Мухаммед спал в пещере на склоне горы Хира, когда к нему явился некто в человеческом облике.

– Он пришел ко мне, когда я спал, – рассказывал Мухаммед, – со сверкающим свитком, покрытым какими-то письменами.

– Читай! – услышал Мухаммед.

– Я не умею читать, – ответил он.

Явившийся опустил ему свиток на грудь, и Мухаммед почувствовал такую тяжесть, будто гора навалилась на него, не позволяя вздохнуть. Затем явившийся приподнял свиток и снова приказал:

– Читай!

– Я не умею читать! – повторил Мухаммед, скованный ужасом.

В ответ некто придавил его так, что Мухаммеду показалось, что наступает смерть, и в третий раз приказал:

– Читай!

– Что мне читать?

(– И говорил я это только с целью не допустить его до повторения чего-либо подобного тому, что он со мной проделал, – признавался Мухаммед впоследствии).

И явившийся сказал:

– Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом, научил человека тому, чего он не знал.

Мухаммед покорно повторил эти слова, и пришелец удалился.

– Очнулся я от своего сна, – рассказывал Мухаммед, – и почувствовал, что все слышанное мною как будто написано в моем сердце.

…Много раз рассказывал Мухаммед об этом событии своей жизни и, конечно, не всегда рассказывал одними и теми же словами. И слушатели Мухаммеда, как ни старались, не могли совершенно точно, слово в слово воспроизвести услышанное ими. В результате, когда пришло время занести рассказ самого Мухаммеда на бумагу, записать и тем самым увековечить его для потомков, биографы великого пророка столкнулись со многими версиями – Айша передавала слова Мухаммеда так, а Убайда несколько иначе. Но все рассказы современников, отличающиеся некоторыми деталями и подробностями, совпадают в главном: не когда-нибудь, а именно в одну из ночей месяца рамадана 610 года сорокалетнему Мухаммеду на горе Хира впервые явился некто могучий и страшный и приказал ему читать неведомо кем написанный свиток, а когда Мухаммед отказался, сам прочел ему пять строк из этого свитка и приказал повторить их; и строки эти врезались в сердце Мухаммеда.

…Таково было первое откровение, сошедшее на Мухаммеда с небес, и Мухаммед тем самым становился пророком, но сам он об этом еще не знал. Он был напуган и подавлен случившимся и, покинув свою пещеру, бросился домой, к верной Хадидже.

Во время первого откровения Джибрил (а это по мнению биографов был именно он) не зря явился спящему Мухаммеду с покрытым неведомыми письменами свитком, невыносимую тяжесть которого Мухаммед столь явно ощутил на своей груди. По-видимому, уже задолго до начала пророческой деятельности у Мухаммеда сложилось достаточно четкое представление о некой божественной книге. Книге с большой буквы, Книге, хранящейся на небесах и содержащей самые сокровенные познания, необходимые человеку. Это – написанный самим Богом, всемогущим Аллахом, Коран, что в переводе означает «Чтение». Коран, предназначенный исключительно для арабов. Другие народы уже получили от Бога свои священные книги – их ниспослал Бог во множестве, последняя из них была поведана устами пророка Исы (Иисус). Арабам же священная книга посылалась впервые, и чтобы облегчить ее понимание, она посылалась на чистом арабском языке, словами ясными, смысл которых доступен каждому, чье сердце не извращено.

В священную Ночь Свершения, или Ночь Могущества, именно отрывок из небесного Корана Джибрил сообщил Мухаммеду, и тем самым было положено начало Корану земному – точной копии небесного подлинника».

Вот такой, как выяснилось, месяц Рамадан. Месяц, когда Мухаммеду была ниспослана священная книга мусульман Коран.

Держать пост или нет? В последнее время все больше людей, которые держат пост. Но насколько они откровенны в своем намерении? Ни в коей мере не хочу оскорбить чувства истинно верующих, но хочу сказать тем, кто постится только потому, что это модно, все вокруг постятся и т.д. – подумайте как следует и прочитайте следующие слова, может, вы иначе взглянете на уразу. По словам Абу Хурайры Пророк Мухаммед сказал:

«Если (человек) не прекратит лгать и поступать по лжи, то Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от еды и питья» (Бухари, Савм 8; Абу Давуд, Савм 25).

И напоследок приведу небольшую притчу. Мне на глаза она попалась очень давно и, наверняка, кто-то из наших читателей уже знаком с нею, тем не менее, она лучше всего напоминает нам о том, что только от наших действий сегодня во многом зависит наше завтра.

«Жил-был прораб. Всю жизнь он строил дома, но стал стар и решил уйти на пенсию.

– Я увольняюсь, – сказал он работодателю. – Ухожу на пенсию. Буду со старушкой внуков нянчить.

Хозяину было жалко расставаться с этим человеком, и он попросил его:

– Слушай, а давай так – построй последний дом и проводим тебя на пенсию. С хорошей премией!

Прораб согласился. Согласно новому проекту ему надо было построить дом для маленькой семьи, и началось: согласования, поиски материалов, проверки…

Прораб торопился, потому что уже видел себя на пенсии. Чего-то не доделывал, что-то упрощал, покупал дешевые материалы, так как их можно было быстрее доставить…

Он чувствовал, что делает не лучшую свою работу, но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры. По завершении стройки он вызвал хозяина. Тот осмотрел дом и сказал:

– Знаешь, а ведь это твой дом! Вот возьми ключи и вселяйся. Все документы уже оформлены. Это тебе подарок от фирмы за долголетнюю работу».

Что испытал прораб, было известно только ему одному! Он стоял красный от стыда, а все вокруг хлопали в ладоши, поздравляли его с новосельем и думали, что он краснеет от застенчивости, а он краснел от стыда за собственную небрежность. Он сознавал, что все ошибки и недочёты стали теперь его проблемами, а все вокруг думали, что он смущен дорогим подарком. И теперь он должен был жить в том единственном доме, который построил плохо…

Мораль: Мы все – прорабы. Мы строим наши жизни так же, как прораб перед уходом на пенсию. Мы не прилагаем особых усилий, считая, что результаты этой конкретной стройки не так уж важны. К чему излишние усилия? Но затем мы осознаем, что живем в доме, который сами построили. Ведь все, что мы делаем сегодня, имеет значение. Уже сегодня мы строим дом, в который вселимся завтра.

Саида Турсуметова