В священный месяц Рамадан тысячи мусульман Шымкента соблюдают строгий пост.

Однако имамы отмечают печальную тенденцию — все чаще пользователи социальных сетей соблюдают пост, стараясь продемонстрировать это всему обществу. Селфи на ифтаре, публикации с тематическими хештегами во время Оразы — стали своеобразным трендом.

Ифтар — время вечернего намаза перед разговением во время Оразы стал неким трендом в сети. В Инстаграме пользователи все чаще стали выкладывать фото под хештегом ифтартайм — на снимках пышный дастархан и демонстрация обилия блюд. Соблюдать пост во время священного месяца в интернете словно превратили в своеобразную моду. Ситуация иногда доходит до абсурда — ужин после заката солнца во время священного поста или по-казахски «ауыз — ашар» некоторые люди пытаются превратить в большое праздничное торжество. Такое поведение имамы называют тщеславием.

Имам Адильхан: «Ораза — это вид богослужения, и он сакральный. Ораза — это поклонение Всевышнему, это сакральный момент, который происходит между человеком и Аллахом. И самое главное условие в этом поклонении это ниет, мы произносим искренне ради Аллаха, если мы держим пост, то только для Аллаха, а по шариату нельзя говорить, что он постится. Если делает на показуху, то это все равно что лишиться своего сауаба»

Ежегодно публикаций с тематическими хештэгами во время Оразы в социальных сетях становится больше. В Шымкенте даже ресторанный бизнес подстроился под популярный спрос на проведение ифтара. Рестораны и кафе наперегонки предлагают заманчивые условия для клиентов: легкие салаты, финики и бесплатную воду как бонус к ужину. В некоторых заведениях для посетителей каждую неделю составляют новое меню.

Александр Слейн, шеф-повар: «У нас ифтар недельный, разные предложения для гостей, обходится где-то 3000 тенге с человека. Салаты, первое второе, сладости, напитки и угощения».

Вместе с проведением ауызашара в моду вошло и слово халал. Если раньше под этой маркой продавали только еду, то теперь стали выпускать халал-одежду и даже халал- косметику.

На сегодняшний день на полках в магазина можно встретить не только продукты питания-халал, но и косметические средства: шампунь, гель для душа и даже крем. Насколько это правильно, спросим расскажут эксперты.

Казыбек Сарыбаев, имам Центральной мечети г.Шымкента, эксперт Ассоциации Халал Индустрии Казахстана: «Халал мы называем все, что разрешено и допустимо в исламе. То есть если мы говорим про продукты питания, то там не использовались вредные добавки как консерванты и ГМО. Наша задача, как экспертов провести исследования продуктов и выдать свое заключение на основе анализов, которые делают в специальных лабораториях. Сейчас мы выдаем сертификаты на продукты питания, косметику и места общественного питания».

Процедура получения стандарта халал в Казахстане занимает до 10-15 дней, за сертификат придется выложить около 50 тысяч тенге. Сегодня, в Шымкенте 19 заведений общественного питания работают по халал- стандартам.

Жания Алимжан