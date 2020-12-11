Проект «KazGelatine» стоимостью 15,5 млрд тенге (35 млн долларов США) намерен запустить в Туркестанской области малайзийский производитель желатина PNMB International.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с генеральным директором Ахмадом Сязали. Отметим, что продукция этой компании — инициатора производства желатина в мире, будет соответствовать стандарту «Халяль». Этот стандарт обеспечил малайзийскому желатину немалый спрос в арабских странах. Всего 2% производства желатина в мировой индустрии относятся к халяльной продукции, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

750 тыс. переработанных шкур крупного рогатого скота и лошадей — такова мощность нового проекта, который будет выпускать выпускать 2500 тонн желатиновой крошки в год. Проект «KazGelatine» запустят в Туркестанской области.

«Я хочу выразить вам огромную благодарность за желание реализовать проект в нашей области. Со своей стороны, мы приложим все усилия для успешного запуска вашего бизнеса. Насколько мне известно, ваше производство сможет полностью покрыть спрос на халяльный желатин в стране. И, самое главное, это будет единственное подобное предприятие в Центральной Азии», — подчеркнул аким области.

Новое производство будет комплексным. Оно будет поддерживать полный цикл — от производства желатина до его последующей переработки, упаковки и отправки покупателям. Помимо пищевой промышленности, продукцию планируется применять и в других отраслях.

Производство работает в соответствии с соглашением Исламской Организации по продовольственной безопасности (IOFS). Инвестору предоставят в индустриальной зоне участок площадью 8 га. Ввод производства в эксплуатацию позволит обеспечить постоянной работой 70 человек. Продукцию будут экспортировать в Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Индию.

Напомним, производство желатина на казахстанском рынке уже давно налажено. Кроме того, экспортерами желатина в нашу страну являются Беларусь, Россия, Италия, Китай и Бельгия.