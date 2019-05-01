«Ордабасы» сыграл вничью в Костанае
Тобол — Ордабасы 1:1 (0:0)
Голы: Нургалиев Азат 78 (1:0) , Жангылышбай Тохтар 90+4 (1:1) .
Нереализованный пенальти: Нургалиев Азат 37.
Предупреждения: Непогодов Дмитрий 36, Гордейчук Михаил 53, Жулпа Артурас 65, Толебек Мардан 66, Фонтанелло Пабло 68, Балаев Эмиль 90+1, Жангылышбай Тохтар 90+4.
Тобол: Балаев Эмиль, Бочаров Никита, Валиуллин Руслан, Гордейчук Михаил (Турысбек Бауыржан 75), Дмитренко Виктор, Жулпа Артурас, Кассай Фернандер, Квеквескири Ника, Клещенко Александр, Нургалиев Азат (к), Федин Максим (Жарынбетов Самат 84).
Резерв: Абилгазы Султан, Асранкулов Роман, Бусурманов Султан, Жуков Александр, Пасеченко Андрей, Семченков Данияр, Шерстов Артем.
Ордабасы: Непогодов Дмитрий, Диакате Абдуллай, Досмагамбетов Тимур, Ерланов Темирлан, Ковальчук Кирило, Малый Сергей, Махлангу Май Сифиве, Бадибанга Зиги (Механович Мирзад 82), Толебек Мардан, Фонтанелло Пабло (к), Щеткин Алексей (Пауло Жоао 39, Жангылышбай Тохтар 46).
Резерв: Астанов Эльхан, Быстров Марат, Даутов Дамир, Коробкин Валерий, Шайзада Бекхан, Шамши Самат.
Главный судья: АБДАНБАЕВ Асхат (Тараз). Ассистенты: ЖАППАСБАЕВ Серик (Кызылорда), КОНИВЕЦ Артем (Караганда). Дополнительные ассистенты: ТЕВЯШОВ Денис (Уральск), КАРЛИБАЕВ Болат (Уральск). Резервный судья: ГРИЦЕНКО Иван (Костанай).
01 мая, 2019, 17:00 . Костанай, «Тобыл Арена». 3000 зрителей.