10 и 11 мая текущего года Ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан Жамаубаев Е.К. и Председатель Комитета государственных доходов Султангазиев М.Е. с ознакомительной поездкой посетили пункты пропуска «Б.Конысбаев» и «Жибек жолы» Туркестанской области.

В ходе посещения были проведены встречи с представителями строительной организации, осмотрены территории планируемой реконструкции пункта пропуска «Б.Конысбаев» и планируемого строительства автовокзала вблизи пункта пропуска «Жибек жолы».

В рамках реконструкции пункта пропуска «Б.Конысбаев» планируется расширение территории пункта пропуска с 3,6 га на 6 га, полосы движения расширяются с 2 до 8 полос для АТС, пропускная способность увеличится с 120 до 500 грузовых автотранспортных средств в сутки.

Вблизи пункта пропуска «Жибек Жолы» планируется строительство современного автовокзала с пассажирским терминалом для проведения паспортного и таможенного контроля. Тем самым пропускная способность будет увеличена в два раза до 50 тыс. физических лиц в сутки.

Модернизация пунктов пропуска будет способствовать увеличению пропускной способности, снижению времени проведения госконтроля до 25 минут.