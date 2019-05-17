Ровный асфальт, новая ирригационная система, пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. Это будущая панорама улицы Байтурсынова. Как говорят строители, она скоро станет одной из самых привлекательных улиц Шымкента.

На ремонт улицы Байтурсынова на участке от проспекта Рыскулова до улицы Туркестанской выделены 1 миллиард 293 миллиона тенге. Часть дороги будет расширена, здесь так же появятся новые тротуары для пешеходов.

Не забыли строители и об ирригационной системе. Она будет полностью обновлена. А чтобы лотки не несли опасности водителям и пешеходам, они будут сверху закрыты.

Арман Бекбауов, геодозист: «Плиты у нас установлены. Арыки мы укладываем глубоко в землю. Каждые шесть метров мы укладываем метровые плиты. Потом мы эти плиты уберём и вместо них положим железные решётки».

Протяжённость улицы Байтурсынова 5 километров 200 метров. Ирригационная система будет обновлена вдоль большей части дорожного полотна. Не предусмотрена замена лотков лишь на участке между улицами Мадели кожа и Торекулова.

Абай Турханов, заместитель руководителя городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог: «Здесь ирригационная система отсутствовала с самого начала застройки этого района. Там же, где раньше лежали лотки, они будут полностью заменены».

Все работы, начавшиеся в прошлом году, находятся под контролем городского акимата. Закончить их планируется до конца нынешнего года. А пешеходам и водителям пока придётся мириться с перерытыми тротуарами и тяжёлой техникой на дорогах.

Данияр Худайбергенов