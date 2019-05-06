Интерес к плодоовощной продукции производителей Туркестанской области проявили предприниматели из Казани, Татарстан.

В область с рабочим визитом прибыл глава оптово-розничной компании ООО «Маряна-Регион» М. Гасангусейнов. Компания занимается поставками плодоовощной продукции в такие торговые сети как Магнит и Х5 Retail Group. При этом, годовой оборот компании составляет более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Компания из Казани прибыла расширить направления сотрудничества по поставке плодоовощной продукции в Российскую Федерацию и установить деловые контакты с производителями плодоовощной продукции Туркестанской области. Планируемый объем закупа плодоовощной продукции ООО «Маряна-Регион» составляет порядка 500 – 600 тыс тонн в месяц.

Предприниматель из Татарстана Гасангусейнов М.Г. посетил крестьянские хозяйства и основные тепличные комплексы региона. Основной интерес Компания уделяла ассортименту товара и объемов выпускаемой продукции.

Кроме того, на одном из крупнейшем тепличном хозяйстве «Адель», расположенном в Ордабасинском районе, состоялась рабочее совещание с участием Заместителя акима Туркестанской области Мырзалиева М.И.

Гость из Татарстана отметил, что в регионе созданы хорошие условия для международной торговли. В свою очередь, заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев подчеркнул готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и оказанию содействия со стороны акимата области. Он отметил, что у региона есть большие возможности поставлять экологически чистую продукцию в крупных объемах.

Более того, заместитель акима сообщил, что для бизнесменов запущен call-центр 24/7. Обращаться можно по любым вопросам, в особенности, если будут создаваться препоны для ведения и развития бизнеса.

Для обеспечения качества и ассортимента плодоовощной продукции и бесперебойных поставок гарантированного объема, стороны договорились обменяться информацией по агрегированным в разрезе производителей объемам выпускаемой продукции. Заместителем акима выражена готовность предоставления соответствующей информации Компании в ближайшее время.

Решаются вопросы логистики и обговариваются условия хранения экспортируемой продукции. Содействие экспортерам оказывает АО «ЭСК «KazakhExport», представитель которой управляющий директор — Руслан Тулегенов также сопровождал бизнесмена в ходе рабочего визита. Финансово-страховые инструменты АО «ЭСК «KazakhExport» позволят гарантировано сразу же получать оплату за поставляемую продукцию, что исключит кассовые разрывы у производителей Туркестанской области.

Глава ООО «Маряна-Регион», г-н Гасангусейнов отметил большой потенциал сотрудничества с производителями плодоовощной продукции Туркестанской области и выразил заинтересованность налаживания прямых поставок продукции в Российскую Федерацию.