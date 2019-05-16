Президенты России Владимир Путин и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнули важность развития гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств.

«Гуманитарное сотрудничество традиционно является одним из важнейших направлений партнерского взаимодействия в рамках Содружества», — говорится в приветствии российского лидера участникам проходящего в Ашхабаде XIV форума творческой и научной интеллигенции СНГ, оглашенном в среду на торжественной церемонии официального открытия форума в столичном дворце «Мекан». Путин выразил уверенность, что «работа форума послужит дальнейшему наращиванию интеграционных процессов на пространстве Содружества», передает ТАСС.

«Крепкие дружественные связи между представителями творческой и научной интеллигенции государств — членов Содружества проверены годами. Успехи, достигнутые нашими странами в сферах культуры, искусства, литературы, науки, служат укреплению отношений дружбы и братства, торжеству принципов мира и солидарности. Служение этим благородным целям, вывод дружественных отношений на новый уровень — долг творческих и научных деятелей», — отметил президент Бердымухамедов.

Более 200 представителей Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и России накануне приехали в Ашхабад и в неформальной обстановке обсуждают вопросы развития сотрудничества в гуманитарных сферах. Хозяева форума показали делегациям шедевры национального достояния республики, представленные в Государственном культурном центре Туркменистана и Национальном музее туркменского ковра, а также в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе.

Тема нынешнего форума — «Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования». На пленарных заседаниях и в профильных секциях обсуждают новые форматы сотрудничества в сфере образования, преемственность и инновации в работе с молодежью, аспекты формирования межкультурного диалога. Специальная тема панельной дискуссии посвящена принимающей стороне: «Туркменистан — сердце Великого шелкового пути». Дискуссионные площадки работают по темам «Культура Содружества: универсальный язык диалога», «Образование и наука в СНГ: новые форматы сотрудничества» и «2029 год — Год книги в СНГ». Программой запланирована и акция «Книги в подарок», в рамках которой издания из стран Содружества будут переданы в дар Государственной библиотеке Государственного культурного центра Туркменистана.

В программу съезда представителей интеллигенции включена церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества», презентация казахстанского города Шымкент, который в 2020 году объявлен культурной столицей Содружества. Ярким событием, убеждены организаторы, станет и концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ. Форум проводится при поддержке МФГС и Министерства культуры Туркмении.