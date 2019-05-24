Спешим поделиться хорошей новостью о состоянии пациентки Александры Песецкой. Она уже третий день получает реабилитационное лечение в клинике, врачи отмечают положительные изменения ее здоровья.

Сейчас состояние стабильное, Александра начала понемногу координировать свои движения. У нее появился аппетит и она начинает стараться ходить самостоятельно.

Александра и дальше будет продолжать получать реабилитационное лечение, врачи прилагают все необходимые усилия, чтобы поднять ее на ноги.

Напомним, 22-летняя Александра Песецкая четыре месяца не может оправиться от болезни. По словам девушки, «прописку» в больнице она получила после неверно поставленного диагноза. Врачи скорой помощи, а потом и поликлиники не смогли распознать у девушки аппендицит. На операционный стол Саша попала в крайне тяжелом состоянии и чудом выжила.