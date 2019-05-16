В Шымкенте готовятся к подключению фонтанов. Их по словам специалистов, сегодня в городе насчитывается 23. В этом году на содержание водных скважин и фонтанов из бюджета выделено 162 миллиона тенге.

В этом году за содержание городских фонтанов отвечает ГКП «Жасыл кала». Подрядчик уже установил и график их работы. Фонтаны будут автоматически включаться в семь утра и отключаться вечером в половину одиннадцатого. Впрочем, с комфортом отдохнуть в прохладе горожане смогут не везде. Инфраструктура возле фонтанов в районе Верхнего базара требует основательного ремонта.

Жазира Көшерова, мастер ГКП «Жасыл кала»: «Решётки вокруг фонтана уже ремонтировались в позапрошлом году. Они были полностью восстановлены и окрашены. В этом году к реставрации мы пока не приступали, планируем восстановить их до конца мая. Но с начала мы почистим бассейн, и перед тем как его наполнять водой, отремонтируем все ограждения».

По словам специалистов, на благоустройство и подведение электричества к этому району уже составлена смета. И если деньги будут выделены, то окрестности Верхнего рынка изменятся до неузнаваемости.

Нурлан Бектурсынов, заместитель руководителя управления энергетики ЖКХ г. Шымкента:» Мы сейчас уже составили проект и смету по реконструкции района и как только в этом году поступят деньги, мы планируем приступить к работам».

Помимо этого будет отремонтирован и фонтан, расположенный по улице Байтурсынова. Проектно-сметная документация по его реставрации уже готова, и дело остаётся лишь за финансированием.