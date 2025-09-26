Новый фонтан у «Спутника» — еще одна точка притяжения в Шымкенте

В Шымкенте любят фонтаны. Здесь их не просто строят — ими гордятся. Новый вертикальный фонтан в сквере, около магазина «Спутник», стал ещё одним поводом для этого. И, кажется, в городе появилась новая точка притяжения.

История проста: жители просили — акимат сделал. С конца прошлого года здесь идёт благоустройство. Теперь у сквера новое лицо.

Управление городской среды обслуживает уже 40 фонтанов Шымкента, и все они работают по графику. В этом году на содержание выделено 250 миллионов тенге. А за техническую часть отвечает компания «Alem Energo Stroy».

Мурат Абрахманов, заместитель руководителя управления городской среды: «На балансе города — 40 фонтанов. На обслуживание выделены средства: очистка, ремонт, замена гранита. А вот строительство — только за счёт спонсоров. 16 объектов уже готовы, ещё три на подходе».

Фонтан в сквере «Спутник» — не просто ещё один объект. Его называют самым красивым в Шымкенте. Новый фонтан не имеет аналогов в Шымкенте, как по форме, так и по техническому исполнению. Уникальный дизайн и современное решение делают его особенным.

Мурат Абрахманов, заместитель руководителя управления городской среды: «Этот фонтан построен в спонсорском порядке. По дизайну и техническому исполнению аналогов в городе нет. Мы считаем его одной из новых визитных карточек Шымкента».

По словам специалистов, в Шымкенте 16 фонтанов уже работают и радуют горожан. В ближайшие месяцы два новых появятся в Центральном парке и ещё один — на озере. Каждый из них станет частью городской атмосферы и добавит Шымкенту ещё один повод для гордости.