Фонтан появился у вокзала Шымкента

Прилегающая к вокзалу территория преображается. Здесь появился каскадный фонтан, который венчает букет тюльпанов.

Сейчас рабочие проводят пусконаладочные и ремонтные работы, а также обновляют брусчатку.

Как отмечает директор ТОО «Восток Трейд Про» Диана Муханова, благоустройство территории продолжается, а новый объект должен дополнить обновленный облик вокзала: «Ведутся ремонтные работы, но надеюсь, он будет украшать город. Я даже как житель города радуюсь когда люди приезжают видят такую красоту».

Сам вокзал Шымкента заметно преобразился несколько лет назад после масштабной реконструкции. Сегодня изменения отмечают и пассажиры, говорят, здание и прилегающая территория стали выглядеть гораздо современнее.

Изменения уже оценили пассажиры и жители города. По их словам, вокзал и прилегающая территория стали заметно современнее и привлекательнее:

— «Супер по сравнению с тем что было, красиво. Тюльпаны уже нравятся мы хотели сфотографироваться».

— «Мне нравится как выглядит внутри, чисто все. Нравится, что тут будет фонтан, то что происходят изменения они к лучшему».

— «Глаз радуется, приятно когда подъезжаешь совсем другой вид по сравнению с тем, что раньше было».

Реконструкция вокзала завершилась два года назад. Работы коснулись не только внешнего облика, но и внутренней инфраструктуры. Здесь расширили помещения, оборудовали три зала ожидания, мини-гостиницу и фуд-корты. Благоустроили и перрон: обновили брусчатку и установили современные навесы, которые защищают пассажиров от жары и осадков.

В компании отмечают, что благоустройство вокзала — постоянный процесс. Помимо текущих ремонтных работ, здесь рассматривают и новые проекты: «Во время реконструкции была проведена 100% реконструкция вокзала. У нас разные планы и замена брусчатки внутри перрона, по строительству перехода и также поддержка хорошего состояния».

В этом году здесь также планируют обновить кровлю. Работы по благоустройству и содержанию вокзала проводят ежегодно, чтобы сохранять его внешний вид и сделать еще более комфортным для пассажиров.