Два новых фонтана заработали в Шымкенте

В Шымкенте заработали сразу два новых фонтана, ставших яркими и свежими точками притяжения для горожан и гостей города.

Парк Абая: элегантное обновление центральной аллеи

В одном из любимых мест отдыха горожан — парке Абая — установлен новый фонтан. Артистичный архитектурный объект органично вписался в благоустройство центральной аллеи, добавив свежести и эстетического акцента на территории парка. Фонтан уже функционирует и привлекает внимание жителей, которые с удовольствием проводят здесь прогулки и фотосессии.

Сквер «Аллея матерей»: стартовая точка улицы Желтоксан

В самом начале улицы Желтоксан, на пересечении с проспектом Бейбитшилик, открыт ещё один фонтан — он стал центральной частью недавно возведённой «Аллеи матерей». Объект уже включён в обиход жителей: фонтан декоративно оформлен и работает круглосуточно, создавая успокаивающую атмосферу вокруг сквера. Фонтан работает непрерывно, что позволяет прохожим наслаждаться его видом в любое время.

Современные фонтаны будущего в Шымкенте

Дополнительно стоит отметить появление мультимедийного фонтана в парке Shymkent City, который стал настоящим символом современного урбан‑пространства. Открытие состоялось 8 мая 2025 года в рамках общественного мероприятия и включало в себя лазерную подсветку, видеопроекцию и музыкальное сопровождение. Фонтан функционирует как вечерний спектакль из воды, света и звука, превращая территорию в уютную зону для прогулок и культурного досуга.

Фонтаны становятся не просто украшением — они улучшают микроклимат, создают зоны отдыха и вдохновляют на прогулки. Шымкент уверенно движется к статусу современного и комфортного мегаполиса, где каждый элемент городской среды служит на благо его жителей.

Городские власти и благоустроители призывают жителей бережно относиться к новой городской инфраструктуре, сохранять чистоту и уважать общественные пространства.