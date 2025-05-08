Музыка, свет и вода: в Шымкенте открыли мультимедийный фонтан будущего

В парке «Shymkent City» запустили новый музыкальный фонтан, который стал настоящим украшением мегаполиса. Современное архитектурное сооружение обещает стать одним из ярких символов города.

Открытие приурочили к праздничному мероприятию. Уникальный фонтан оснащён лазерной подсветкой и видеопроекцией, а его работа полностью соответствует требованиям высоких мультимедийных технологий. Инсталляция представляет собой не просто водный объект, а полноценный вечерний спектакль света, звука и движения.

Фонтан будет работать в вечернее время, создавая волшебную атмосферу для жителей и гостей города. В ближайшее время планируется дальнейшее усовершенствование его технических возможностей.

По замыслу авторов, новое пространство станет не только визуальным акцентом, но и уютной зоной отдыха для семейных прогулок и культурного досуга. Шымкент уверенно движется к статусу города с современной и комфортной городской средой.