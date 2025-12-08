Снести вышку сотовой связи требуют жители одного из районов Шымкента

О вреде излучения от вышек мобильной связи обеспокоены жители микрорайона Самал-3. По их словам, установка вышки между частными домами незаконна, а её излучение может нанести серьёзный ущерб здоровью. Что говорят местные власти?

Жители микрорайона Самал-3 выступили против установки антенны сотовой связи. Они уверены, что вышка высокой мощности может негативно повлиять на здоровье и требуют немедленно остановить строительные работы.

«По закону говорят, что вреда нет. Но мы все грамотные люди. Даже тот, кто не читал научных исследований, знает: в интернете достаточно информации о вреде излучения. Вышку должны устанавливать не ближе 30 метров от домов, окна не должны смотреть на неё. А здесь — прямо у арыка, в низине», — говорит Эльмира Кожамбаева, жительница г. Шымкента.

«В нашем микрорайоне итак уже 5 лет стоит вышка, и мы от неё не зависим. Дети здесь играют, люди ходят — а территория даже не огорожена. Представители Kcell говорят, что получили все разрешения от акимата и СЭС, и что мы им мешаем», — говорит Закир Жолдасов, житель г. Шымкента.

В акимате Абайского района заявили, что строительство временно приостановили. Жалобы жителей учли, но администрация района не обладает прямыми полномочиями решать этот вопрос.

«Мы направили обращения жителей в соответствующие управления — управление цифровизации и управление развития городской среды», — говорит Ергали Абилов, главный инспектор отдела среды и контроля Абайского района.

Одним из ведомств, которое выдало разрешение на установку вышки, является местное управление санитарно-эпидемиологического контроля. По словам специалистов, никакого вреда от вышки для здоровья нет, поэтому беспокоиться жителям не о чем.

«Эпидемиологическое заключение означает, что мы проверяем уровень электромагнитного излучения. Если оно безопасно, то выдаём разрешение без выезда на место. В данном случае показатели в пределах нормы — ограничений по мощности и частоте превышений нет», — говорит Нуркен Сарсенбаев, заместитель руководителя Абайского управления СЭС.

Следует отметить, что владелец участка, который сдал землю в аренду, уверяет: все документы в порядке. У него заключён договор с мобильным оператором до 2029 года.