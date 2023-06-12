Интернет и сотовая связь улучшится в Шымкенте

В городе появятся новые вышки сотовой связи.

Об этом на брифинге журналистам рассказал руководитель управления цифровизации г. Шымкента Мухит Кемелов.

В этом году в 29-ти микрорайонах и жилых массивах Шымкента запланирована установка новых базовых станций сотовой связи. Они должны обеспечить устойчивую мобильную связь стандарта 5G. На сегодня уже выбраны и утверждены земельные участки в разных частях города под реализацию этого проекта.

В перечне населённых пунктов где значительно улучшится сотовая связь микрорайоны Туран, Туран-2, Шымсити, Бозарык, Абулабад, Тогыс, Маятас, Самал-3, жилой массив Сайрам и другие.

«Для улучшения качества сотовой связи и внедрения технологий 4 и 5G достигнута договорённость с АО «Kcell». С компанией согласовано проведение работ по установке более 100 станций с технологией 5G, 200 станций стандарта 4G и модернизация 400 базовых станций. Так же мобильный оператор «Билайн» — ТОО «Кар-Тел» реконструирует 26 своих станций с низким качеством интернета и 20 базовых станций. Также ТОО «МобайлТелекомСервис» оператор Теле -2 совместно с АО «Kcell» будет устанавливать базовые станции методом шеринга», — говорит руководитель управления цифровизации г. Шымкента Мухит Кемелов.

Более скоростным станет и обычный интернет в домах шымкентцев. В соответствии с поручением акима города ведутся работы по прокладке волоконной оптики к 20-ти отдаленным населённым пунктам Шымкента.

«На сегодняшний день утвержден перечень населенных пунктов, ведется работа по прокладке оптической сети в дачной зоне Кайнарбулак, населенных пунктах Нуршуак, Кызылжар, Ынттымак-1 и Ынттымак-2. Для остальных 15-ти населенных пунктовв числе которых Кызылжар, Нуршуак, Ынттымак-1, Ынттымак-2, Бозарык, и другие пока приобретается необходимое оборудование для проведения оптической сети», — рассказал руководитель управления цифровизации г. Шымкента Мухит Кемелов.

Помимо этого рассказал руководитель управления цифровизации в городе функционируют 109 специальных контакт-центров, которые принимают заявления от жителей города. Здесь онлайн можно задать вопросы касающиеся общественного транспорта, проблем с адресной социальной помощью, обеспечением коммунальными услугами и другие вопросы. Так в 2022 году было принято более 177 тыс. обращений, 170 тысяч из них были рассмотрены.