В одном из последних походов Кенесбай аға поделился мечтой, чтобы его имя было увековечено памятной плиткой на мемориале погибших альпинистов. Через полгода его не стало.

Его мечту воплотили в жизнь. Теперь в ущелье Қырғилы, что находится на территории Сайрам Угамский ГНПП, вы увидите табличку с его именем.

Огромная благодарность всем, кто принял участие в этом деле: волонтерскому клубу #өрнек в лице Ғани Назарбек, Сейдалы Дүйсебайұлы, Максат Елибаев, коллегам Нұршат Төкен, Дастан Асқарұлы, Нурлан Бектаев, Sabit Tastanbek, Ғалымжан Зиябек, любителям природы Рустем Егенбердиев, Aset Orazkhan, Erbol Kokenov, Denis Zharmenov, Ильяс Бурханов, Berik Suinbaev, Тарас Моисеев, Шамиль Рафиков за установку плиты!